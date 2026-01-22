Striscia la notizia torna con studio rinnovato e ospiti d’eccezione

Striscia la Notizia torna in onda con uno studio rinnovato e una selezione di ospiti di rilievo. La nuova stagione si preannuncia all'insegna di approfondimenti e momenti di intrattenimento, mantenendo la propria identità di servizio pubblico satirico. La trasmissione continuerà a offrire un punto di vista critico sulla realtà, offrendo al pubblico un appuntamento di informazione e leggerezza.

Il celebre tg satirico di Canale 5 si prepara a tornare con una serata speciale ricca di novità e ospiti d’eccezione. Striscia la notizia inaugura la sua nuova stagione con uno studio completamente rinnovato e una formula che promette di sorprendere il pubblico con contenuti inediti e approfondimenti sociali di grande attualità. Il cast della prima serata. La conduzione è affidata ancora una volta alla coppia consolidata di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che quest’anno saranno accompagnati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. L’atmosfera dello studio rinnovato farà da cornice a una puntata che si preannuncia particolarmente ricca di contenuti. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Da giovedì 22 gennaio, Striscia la notizia torna in prima serata su Canale 5, con una formula rinnovata che include sei Veline, una band dal vivo e Maria De Filippi come inviata speciale.

