Stanze offerte alle famiglie evacuate l' altruismo di un titolare di b&b a Scilla diventa virale
Un proprietario di B&B a Scilla ha messo a disposizione le sue stanze per ospitare le famiglie evacuate dalle zone colpite dalle recenti mareggiate. Un gesto di solidarietà che, sorprendentemente, è diventato virale, evidenziando l’importanza dell’altruismo e della solidarietà in momenti di emergenza. Un esempio di come la generosità possa fare la differenza nelle comunità colpite da eventi naturali.
Ha offerto stanze della sua struttura ricettiva a Scilla per ospitare le famiglie del territorio evacuate dalle loro abitazioni nelle zone colpite dalle violente mareggiate di questi giorni, ma non pensava che il suo gesto generoso diventasse virale.Per Francesco Praticò, titolare di un B&B e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
