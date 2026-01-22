Stanze offerte alle famiglie evacuate l' altruismo di un titolare di b&b a Scilla diventa virale

Un proprietario di B&B a Scilla ha messo a disposizione le sue stanze per ospitare le famiglie evacuate dalle zone colpite dalle recenti mareggiate. Un gesto di solidarietà che, sorprendentemente, è diventato virale, evidenziando l’importanza dell’altruismo e della solidarietà in momenti di emergenza. Un esempio di come la generosità possa fare la differenza nelle comunità colpite da eventi naturali.

