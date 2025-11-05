Famiglia di cinghiali in fila alle poste | la foto nel centro di Vibo Valentia diventa virale ma cresce la preoccupazione dei cittadini
Ai cinghiali di passanti e fotocamere interessava poco. La scena dei cinghiali in fila alle poste immortalata a Vibo Valentia ha suscitato ironia sui social, dopo che un utente su Facebook ha pubblicato la foto. Nel pieno centro del capoluogo di provincia calabrese una famiglia di cinghiali è stata avvistata mentre passeggiava nei pressi dell’Ufficio postale di via Dante Alighieri, a Vibo, senza mostrare alcun timore per auto o passanti. A chi non conosce quelle zone potrebbe sembrare una scena insolita, anche se in realtà gli avvistamenti di cinghiali nei centri urbani in Calabria e anche in altre regioni del Sud e Centro Italia sono molto comuni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
