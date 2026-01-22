Analisi della sfida Malaga-Burgos del venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:30, con focus su formazioni, quote e pronostici. Dopo tre partite casalinghe, il Burgos affronta una trasferta contro un Malaga in buona forma, rafforzato dall’arrivo di Funes. Approfondiamo le probabili scelte delle squadre e le tendenze pre-gara, offrendo un quadro obiettivo per gli appassionati di calcio.

Il Burgos torna a giocare in trasferta dopo tre partite casalinghe, due vinte in campionato e una persa in coppa contro il Valencia, e lo fa in casa di un Malaga lanciatissimo dopo l’arrivo di Juan Francisco Funes in sostituzione di Sergio Pellicer. Il classe 1983 di Loja ha debuttato sulla panchina degli Albicelestes il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Malaga-Burgos (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Inter-Pisa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inter affronta il Pisa venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:45 a San Siro, inaugurando la 22ª giornata di Serie A.

Auxerre-Paris Saint Germain (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra Auxerre e Paris Saint Germain si svolgerà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Málaga CF - Burgos CF Pronostico e confronto quote 23.01.2026.