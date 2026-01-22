Spiagge di Sydney invase da palle di cacca svelata la fonte | 2 miliardi di dollari per risolvere

Le spiagge di Sydney sono state interessate da un problema di accumulo di “palle di cacca”, che ha attirato l’attenzione pubblica. Per affrontare questa situazione, il governo del Nuovo Galles del Sud ha stanziato 2 miliardi di dollari, destinati a interventi di bonifica e prevenzione. La questione evidenzia l’importanza di soluzioni efficaci per la tutela ambientale e la sicurezza delle aree pubbliche.

Il governo del Nuovo Galles del Sud (Australia) dovrà spendere 2 miliardi di dollari per risolvere il problema delle disgustose "palle di cacca" che tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 invasero le spiagge di Sydney. La fonte è irraggiungibile e serve un'enorme opera di ristrutturazione.

