Cinque palle di Natale scatenano una lite condominiale a Senigallia | Sono da compleanno toglietele

A Senigallia, una semplice decorazione natalizia ha scatenato una lite tra condomini. Cinque palle di Natale appese in uno stabile hanno provocato tensioni e minacce legali, evidenziando come le festività possano dividere anche tra vicini di casa. La disputa si concentra sulla permanenza delle decorazioni, simbolo di un Natale che si fa strada tra polemiche e sentimenti contrastanti.

Clima natalizio assai movimentato tra i condomini di uno stabile a Senigallia. La famiglia che ha appeso le decorazioni, nonostante le minacce legali dell'amministratore, non è intenzionata a ritirarle: "Così ci tolgono il Natale".

