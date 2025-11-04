Speed skating i convocati dell’Italia per Salt Lake City e Calgary | Ghiotto e Lollobrigida le stelle

Il direttore tecnico della Nazionale italiana di speed skating Maurizio Marchetto ha diramato le convocazioni per le prime due tappe stagionali della Coppa del Mondo 2025-2026, in programma a Salt Lake City dal 14 al 16 novembre e a Calgary dal 21 al 23 novembre. Sono 17 (sette donne e dieci uomini) nel complesso i pattinatori azzurri scelti per la trasferta oltreoceano che aprirà il percorso di qualificazione olimpica verso Milano Cortina 2026. Il processo di selezione dell’Italia per i primi due appuntamenti del circuito maggiore ha avuto come momento clou l’Invitational Race andata in scena sul ghiaccio tedesco di Inzell dal 24 al 26 ottobre, con Arianna Fontana che non ha potuto partecipare causa infortunio al flessore dell’anca destra (rimediato a Calgary in una gara di short track) venendo dunque esclusa dal roster tricolore della pista lunga per la tournée nordamericana. 🔗 Leggi su Oasport.it

