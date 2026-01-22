Speciale scrutini | norme consigli e documenti da scaricare Aggiunte due guide su valutazione procedure e delibere

In vista degli scrutini scolastici, questa guida propone norme, consigli e documenti utili per dirigenti e docenti. Sono incluse anche due nuove guide su valutazione, procedure e delibere, per supportare le operazioni di fine trimestre. La rivista “Gestire la scuola” mette a disposizione risorse pratiche e aggiornate, pensate per agevolare il processo e garantire il rispetto delle normative vigenti.

In arrivo gli scrutini nelle scuole italiane. Al fine di facilitare le operazioni, la rivista "Gestire la scuola" ha elaborato una serie di articoli e documenti utili per dirigenti e docenti.

Argomenti discussi: Scrutini, docenti di potenziamento non partecipano. CCNDU chiede il rispetto della normativa.

