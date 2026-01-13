Speciale scrutini | norme consigli e documenti da scaricare

In vista degli scrutini nelle scuole italiane, è importante conoscere le norme e i documenti necessari. La rivista “Gestire la scuola” ha predisposto una serie di approfondimenti e risorse pratiche rivolte a dirigenti e docenti, per supportare le operazioni di valutazione e scrutinio. Qui troverai informazioni aggiornate e strumenti utili per affrontare questa fase con chiarezza e sicurezza.

In arrivo gli scrutini nelle scuole italiane. Al fine di facilitare le operazioni, la rivista "Gestire la scuola" ha elaborato una serie di articoli e documenti utili per dirigenti e docenti. Scrutini del primo periodo valutativo alla primaria: quadro normativo, adempimenti e verbalizzazione nel sistema a regime Checklist di controllo per il Dirigente scolastico: la . L'articolo . REGIONE/ I TRE CASI DUBBI NEGLI SCRUTINI: ECCO PERCHÉ FINIRANNO AL TAR. IN BALLO I CONSIGLIERI ELETTI NEL MAGGIORITARIO: LE NORME NON SONO CHIARE. Domanda su scrutini: Listituto calendarizza gli scrutini. Gli orari degli scrutini delle classi di un certo plesso cadono mentre lins di irc è in servizio su una classe dell'altro plesso dell'istituto. Lins di irc chiede che vengano modificati gli orari degli scrutini per gara Tempo di scrutini, tempo di voti. Tempo di numeri che si trasformano in giudizi, di punteggi grezzi che diventano pagelle, di bilanci più o meno espliciti su ciò che è stato fatto e su ciò che resta da fare. Studenti e insegnanti si ritrovano così a racc…

