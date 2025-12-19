Sciopero a Roma oggi 19 dicembre a rischio metro C e linee Atac | orari e bus garantiti
Oggi a Roma si svolge uno sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13, che coinvolge le linee Atac e la metropolitana C. La protesta mira a chiedere maggiori misure di sicurezza per il personale. Durante l’astensione, alcuni mezzi potrebbero essere a rischio di inattività, mentre altri rimarranno garantiti. Ecco gli orari e i dettagli sui servizi disponibili durante questa giornata di mobilitazione.
Quattro ore di sciopero Atac oggi a Roma, dalle 9 alle ore 13 per chiedere maggiore sicurezza per il personale della municipalizzata: quali sono i mezzi a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sciopero Atac a Roma venerdì 19 dicembre 2025: stop di 4 ore su Metro C e bus di Tor Vergata (orari e linee a rischio)
Leggi anche: Sciopero a Roma martedì 9 dicembre, a rischio bus e metro Atac per 24h: fasce orarie e linee garantite
Sito Istituzionale | Sciopero, venerdì 19 possibili stop metro C e 27 linee di bus; Sciopero in Atac, oggi a rischio per quattro ore metro C e le linee bus; Scioperi, oggi ore 9-13 possibili stop metro C e 27 linee di bus quadrante est; Sciopero dei mezzi pubblici di Atac il 9 dicembre a Roma: metro A, B e C aperte, possibili ritardi dei bus.
Sciopero a Roma oggi 19 dicembre, a rischio metro C e linee Atac: orari e bus garantiti - Quattro ore di sciopero Atac oggi a Roma, dalle 9 alle ore 13 per chiedere maggiore sicurezza per il personale della municipalizzata: quali sono i mezzi ... fanpage.it
Roma, sciopero Atac 19 dicembre: chiusa la Metro C, stop anche su 27 linee di bus - Le ultime partenze da Colosseo e Pantano della metro C alle 9. msn.com
Sciopero mezzi Atac a Roma venerdì 19 dicembre 2025 - Disagi in vista per la mobilità nella zona est della Capitale nella mattinata di venerdì 19 dicembre 2025. funweek.it
SCIOPERO TRASPORTI A ROMA: Venerdì 19 Dicembre Sciopero di 4 ore che interesserà parte della rete del trasporto pubblico romano. Gli Orari La protesta si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00. Chi si ferma Lo sciopero non coinvolgerà l'intera rete, - facebook.com facebook
“Sicurezza, salari e pensioni”. Roma in sciopero con la Cgil fino alla Torre dei Conti x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.