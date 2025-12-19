Sciopero a Roma oggi 19 dicembre a rischio metro C e linee Atac | orari e bus garantiti

Oggi a Roma si svolge uno sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13, che coinvolge le linee Atac e la metropolitana C. La protesta mira a chiedere maggiori misure di sicurezza per il personale. Durante l’astensione, alcuni mezzi potrebbero essere a rischio di inattività, mentre altri rimarranno garantiti. Ecco gli orari e i dettagli sui servizi disponibili durante questa giornata di mobilitazione.

