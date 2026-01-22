Solopaca tentato furto nel cantiere dell’Alta Velocità | ladri messi in fuga dagli operai

A Solopaca, nel cantiere dell’Alta Velocità Napoli-Bari, si è verificato un tentato furto. Gli operai presenti sul posto sono riusciti a mettere in fuga i malintenzionati, evitando danni maggiori all’area di lavoro. L’episodio si inserisce nel contesto delle attività di monitoraggio e sicurezza in un cantiere strategico per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tentato furto nel territorio di Solopaca, in un cantiere dell’Alta velocità ferroviaria Napoli-Bari. È accaduto nel corso della notte tra mercoledì e giovedì e ad essere presi di mira, come già accaduto in passato in questi cantieri, sono stati i cavi in rame per l’alimentazione elettrica della nuova linea. Con ogni evidenza un gruppetto di malviventi è penetrati nel cantiere, ma non è riuscito nel suo intento e si è dato alla fuga. Sono stati disturbati da alcuni operai che si sono accorti della intrusione e hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cerreto Sannita che hanno avviato un sopralluogo per avviato le indagini e risalire ai colpevoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

