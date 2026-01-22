Solidarietà e infanzia | il bilancio della quinta edizione di Giocattolo Sospeso

La quinta edizione di “Giocattolo Sospeso”, promossa da Assogiocattoli nell’ambito della campagna “Gioco per Sempre”, si è conclusa con risultati in crescita. Il progetto di solidarietà si conferma un’iniziativa importante per sostenere l’infanzia, rafforzando il ruolo del settore giocattoli nel sociale e promuovendo valori di condivisione e attenzione alle famiglie.

(Adnkronos) – Si è conclusa con numeri in crescita la quinta edizione di Giocattolo Sospeso, il progetto di solidarietà promosso da Assogiocattoli all'interno della campagna "Gioco per Sempre". L'iniziativa, svoltasi tra il 20 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026, ha registrato una partecipazione capillare su tutto il territorio nazionale, confermando l'efficacia di un modello.

