Sogliano | In campo menavo Weah ma lui Da ds dissi no al Milan E quanta grappa per il colpo Pereira

In questo testo si raccontano aneddoti legati al mondo del calcio e alle esperienze di alcuni protagonisti. Si parla di incontri in campo, decisioni importanti e ricordi familiari che hanno plasmato carriere e personalità. Un'analisi sobria e diretta di storie di passione, ambizione e crescita, offrendo uno sguardo autentico sul percorso di chi lavora e si confronta nel settore sportivo.

Sarà stato per il nome che porta, ma è una sua autodefinizione: direttore sportivo naif. Sean Luca Sogliano, ce la spiega? "Ho avuto come modelli i ds di una volta: decidevano, incidevano, soffrivano. Il sistema è cambiato: giusto adeguarsi, ma senza esagerare. Questo ho fatto, non ho mai voluto riempire solo una casella: ho sempre scelto pensando non al 'dove', ma al 'come'". Fra quei modelli c'è suo padre? "Sono nato in uno spogliatoio di calcio e cresciuto chiedendomi perché, quando tornava a casa, Ricky avesse sempre la testa altrove: poi l'ho capito.

