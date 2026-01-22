L'ACF Arezzo comunica la fine del percorso di Sofia Lorieri con la maglia amaranto. La società ringrazia la giocatrice per il contributo fornito durante la sua permanenza e le augura il meglio per il proseguimento della carriera. La collaborazione si conclude ufficialmente a partire dal 22 gennaio 2026, data in cui si chiude un’importante fase del suo percorso con il club.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – ACF Arezzo c omunica che si conclude il percorso in amaranto di Sofia Lorieri. La calciatrice ha scelto di intraprendere una nuova esperienza professionale accettando il progetto del Lumezzane, trasferendosi a titolo definitivo alla società lombarda: una decisione personale che la Società ha accolto con rispetto e senso di responsabilità verso il cammino della giocatrice. Arrivata ad Arezzo nel settembre 2021, Lorieri ha vissuto con il Club cinque stagioni sportive, contribuendo al percorso che ha portato alla promozione in Serie B e alle successive annate di consolidamento nel campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sofia Lorieri: si conclude il percorso in amaranto

Un perno della squadra ai saluti: dopo 5 stagioni Sofia Lorieri lascia l'Acf ArezzoAcf Arezzo annuncia la conclusione del percorso di Sofia Lorieri, una delle atlete più rappresentative del team negli ultimi cinque anni.

