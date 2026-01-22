Un perno della squadra ai saluti | dopo 5 stagioni Sofia Lorieri lascia l' Acf Arezzo

Acf Arezzo annuncia la conclusione del percorso di Sofia Lorieri, una delle atlete più rappresentative del team negli ultimi cinque anni. Dopo questa stagione, Lorieri lascia la società per intraprendere nuove sfide. La società ringrazia Sofia per il contributo fornito e le augura il meglio per il futuro.

Una delle atlete al centro del progetto ai saluti. "Acf Arezzo comunica la conclusione del percorso in amaranto di Sofia Lorieri. La calciatrice - si legge nella nota della società - ha scelto di intraprendere una nuova esperienza professionale accettando il progetto del Lumezzane, trasferendosi.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Acf Arezzo, le reti di Lorieri e Tuteri non bastano per la vittoria. A Brescia finisce in pareggio

Acf, il 2026 inizia con un punto. Tra ACF Arezzo e Roma finisce 1-1Il 2026 di Acf Arezzo inizia con un pareggio 1-1 contro Roma.

