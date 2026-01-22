Société Générale ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede il taglio di circa 1.800 posti di lavoro entro la fine dell’anno, attraverso uscite volontarie e mobilità interna. La decisione mira a ridurre i costi e a migliorare l’efficienza della banca, che conta circa 40.000 dipendenti in Francia. Questa operazione rappresenta un passo importante nel processo di adattamento alle nuove sfide del settore finanziario.

La terza banca della Francia sta per mandare a casa quasi duemila persone. Société Générale, colosso bancario che dà lavoro a 40mila persone in tutto il Paese, sta pianificando un draconiano taglio al personale: 1800 dipendenti, entro la fine del prossimo anno. Dietro c’è una riorganizzazione che mira a ridurre i costi e rafforzare la posizione patrimoniale della banca, la quale ha affermato che il piano verrà attuato offrendo ai suoi dipendenti la scelta tra uscita “volontaria” e mobilità interna. L’annuncio ai rappresentanti dei lavoratori è stato programmato per la giornata del 22 gennaio: il sindacato francese Cgt aveva già anticipato la decisione nella giornata precedente, criticandola aspramente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Société Générale taglia 1.800 posti di lavoro tra uscite “volontarie” e mobilità interna per ridurre i costi

Argomenti discussi: Société Générale taglia 1.800 posti di lavoro in Francia, nessun licenziamento forzato; Ryanair taglia oltre 1 milione di posti negli scali di Bruxelles.

Société Générale taglia 1.800 posti di lavoro in Francia, nessun licenziamento forzatoSociété Générale presenta ai sindacati un progetto di semplificazione organizzativa in Francia: interessa diverse attività e funzioni centrali della sede nonché l’organizzazione regionale del Retail B ... msn.com

SocGen taglia 1600 posti di lavoro nell’investment bankingLa banca francese Société Générale ha confermato oggi il taglio di 1.600 posti di lavoro al livello internazionale, di cui circa 750 in Francia, dopo una prima serie di notizie in questo senso ... ilsole24ore.com

