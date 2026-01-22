Sinner oggi dove vedere in diretta tv e streaming la partita degli Australian Open 2026

Per seguire la partita di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, è possibile consultare le emittenti televisive e le piattaforme di streaming ufficiali che trasmettono l’evento. Le informazioni su canali e modalità di visione in diretta sono disponibili sui siti delle reti sportive e sui servizi online autorizzati. In questo modo, gli appassionati possono seguire l’andamento del match in modo pratico e affidabile.

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open 2026 e lo fa in una sfida che promette attenzione e atmosfera speciale. Il numero uno azzurro affronterà l'australiano James Duckworth nel match valido per il secondo turno del torneo di Melbourne. Ecco quando gioca Sinner il 22 gennaio, a che ora e dove vedere la partita in tv e in streaming. A che ora gioca Sinner il 22 gennaio. Il match tra Sinner e Duckworth è in programma mercoledì 22 gennaio 2026, con inizio previsto non prima delle ore 9.00 italiane. L'orario potrà variare leggermente in base all'andamento del programma sul campo, ma la finestra di riferimento resta quella della mattinata italiana.

