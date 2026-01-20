Australian Open 2026 dove vedere oggi Sinner in diretta tv e streaming

L’Australian Open 2026 prosegue e oggi, martedì 20 gennaio, vede in campo Sinner nel suo 25° torneo del Grande Slam. Il giovane tennista italiano, attuale numero 2 del mondo e due volte campione a Melbourne, affronta il francese Hugo Gaston. Per seguire l’incontro in diretta tv o streaming, consultate le piattaforme ufficiali e i canali sportivi autorizzati.

annik Sinner è pronto a tornare in campo agli Australian Open 2026. Il numero 2 del mondo, due volte campione in carica a Melbourne, inaugura oggi – martedì 20 gennaio – il suo 25° torneo del Grande Slam affrontando il mancino francese Hugo Gaston, numero 93 del ranking ATP. L'incontro è in programma alle ore 9:00 italiane, con il solito fattore fuso orario da tenere in considerazione: Melbourne è infatti avanti di dieci ore rispetto all'Italia. Sinner a caccia della storia a Melbourne. Il tennista azzurro punta a entrare ulteriormente nella leggenda del torneo. Con un'eventuale vittoria finale, Sinner diventerebbe infatti il quarto giocatore nella storia a conquistare tre titoli consecutivi in singolare maschile agli Australian Open, dopo Jack Crawford (1931-1933), Roy Emerson (1963-1967) e Novak Djokovic (2011-2013 e 2019-2021).

Australian Open 2026: dove vederlo in TV e streaming, canali e costi

