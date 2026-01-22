Sicurezza sindaci uniti nella richiesta di un patto nazionale Ferdinandi | Insieme per chiedere sostegno allo Stato

I sindaci dei capoluoghi italiani si sono riuniti per chiedere un patto nazionale sulla sicurezza urbana, sottolineando l'importanza di risorse adeguate e di un sostegno concreto da parte dello Stato. Alla riunione dell'Anci, i primi cittadini hanno espresso un'unità di intenti nel promuovere misure condivise per migliorare la sicurezza nelle città, evidenziando la necessità di un impegno comune tra istituzioni centrali e locali.

Dai sindaci dei capoluoghi italiani una richiesta unanime allo Stato in tema di sicurezza urbana. Alla riunione del coordinamento delle città capoluogo dell'Anci, dedicata al tema, i primi cittadini hanno chiesto all'unanimità un nuovo patto nazionale Stato-Comuni che preveda risorse adeguate e. Il Patto avanti di Ferdinandi rappresenta un impegno collettivo volto a costruire un'alternativa credibile e responsabile. Quello della sicurezza è un tema che la sinistra - nonostante l'impegno concreto dei suoi sindaci - ha dato in passato l'idea di non tenere nella dovuta considerazione. È quindi urgente occuparsene in modo serio: senza cedere alla propaganda della destra.

