Patto avanti Ferdinandi | Possiamo costruire un' alternativa credibile e responsabile

Il Patto avanti di Ferdinandi rappresenta un impegno collettivo volto a costruire un’alternativa credibile e responsabile. Nato come un patto generazionale, questa iniziativa mira a promuovere un cambiamento sostenibile e condiviso, andando oltre le logiche politiche tradizionali. In un momento di riflessione collettiva, il Patto si propone come un passo concreto verso un futuro più equilibrato e responsabile.

“I compleanni sono un momento di di riflessione collettiva, quando è nato il Patto avanti eravamo in presenza di qualcosa che andava oltre l’accordo tra i partiti, ma una scelta di campo chiara: era un patto generazionale”. Sono passati due anni e, “anche se molti ci davano vita breve, siamo qui”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

