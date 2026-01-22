Sicurezza Salis | Nelle grandi città c' è un attacco politico da parte del governo

Silvia Salis, sindaca di Genova, denuncia un attacco politico da parte del governo Meloni sulla sicurezza nelle grandi città italiane. Secondo lei, l’attenzione sulla sicurezza, che dovrebbe essere una competenza statale, viene trascurata o politicizzata, aggravando la situazione nelle aree urbane. Questa posizione evidenzia le tensioni tra amministrazioni locali e governo centrale sulla gestione delle questioni di sicurezza pubblica nel paese.

Torna a parlare di sicurezza Silvia Salis, sindaca di Genova, e lo fa puntando il dito sull'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “Su tutte le grandi città c'è un attacco politico da parte del governo sull'urgentissimo tema della sicurezza, che nel nostro paese è una competenza del governo” ha.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sicurezza, Salis: "Sulle grandi città attacco politico del governo"Il governo affronta un crescente dibattito sulla sicurezza nelle grandi città italiane, con accuse di attacchi politici mirati a influenzare le politiche e l’opinione pubblica.

