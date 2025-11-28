Imam espulso per la sicurezza dello Stato Salis | Attacco politico

Ilgiornale.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mohamed Shahin, 47 anni e di origini egiziane, è l'imam di una moschea di Torino, che nei giorni scorsi è stato fermato e condotto in un Cpr, non prima che gli venisse revocata la cittadinanza. Secondo le autorità di polizia è " una minaccia concreta, attuale e grave per la sicurezza dello Stato ". Shanin, che è stato portato nel Cpr di Caltanissetta, afferma che in Egitto corre gravi rischi in quanto oppositore di Al Sisi e ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale ma in queste ore pare che non sia stata accolta, con conseguente convalida del fermo presso il Centro di permanenza per il rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

imam espulso per la sicurezza dello stato salis attacco politico

© Ilgiornale.it - Imam espulso per la sicurezza dello Stato, Salis: "Attacco politico"

Scopri altri approfondimenti

imam espulso sicurezza statoL'imam di Torino deve restare nel centro di rimpatrio: "Pericolo per la sicurezza nazionale" - Ennesima decisione che conferma la pericolosità di Mohamed Shahin, imam della moschea di via Saluzzo a Torino, per cui si stanno mobilitando ... Scrive iltempo.it

imam espulso sicurezza statoL'imam espulso e la rete di contatti sospetti. Montaruli: "Vogliamo vederci chiaro". Il caso sollevato da Il Tempo - L’imam di Torino Mohamed Shahin, della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo, ha ricevuto il decreto di espulsione, firmato dal ministro ... Secondo iltempo.it

imam espulso sicurezza statoEspulso l’imam Mohamed Shahin, l’appello del vescovo di Pinerolo - Mohamed Shahin, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo a Torino, nei giorni scorsi ha ricevuto un decreto di espulsione, firmato dal ministro Matteo Piantedosi, per motivi di sicurezza. Riporta corrierecesenate.it

Cerca Video su questo argomento: Imam Espulso Sicurezza Stato