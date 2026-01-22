Sicilia devastata dal ciclone Schifani apre al commissariamento per la ricostruzione | Danni per 740 milioni evento senza precedenti

Dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha causato danni per circa 740 milioni di euro in Sicilia, il presidente Schifani ha annunciato la possibile apertura di un commissariamento straordinario. L’evento, definito senza precedenti, rappresenta una sfida importante per la regione, che si prepara a fronteggiare le conseguenze di un fenomeno naturale tra i più intensi degli ultimi anni. La ricostruzione richiederà interventi immediati e coordinati a livello nazionale e locale.

"Un evento senza precedenti", lo ha definito Renato Schifani. Il ciclone Harry è stato "il più violento degli ultimi anni in Sicilia. Ci siamo trovati davanti ad un fatto di estrema gravità". Al termine della Giunta straordinaria convocata per stabilire i primi provvedimenti dopo l'ondata di maltempo, il presidente della Regione ha tracciato un nuovo bilancio dei danni. Se da una prima stima si era parlato di mezzo miliardo di euro, una valutazione più approfondita ha fatto lievitare il conto a 740 milioni. Si perché non solo la Sicilia orientale ha subito le gravi conseguenze del passaggio del ciclone, ma anche la provincia di Palermo ne ha pagato il prezzo, soprattutto i pescatori che hanno perso le loro barche o che saranno costretti a doverle riparare perché colpiti dalle mareggiate.

Maltempo, Sicilia e Sardegna piegate dalle alluvioni. Schifani: “Danni per 740 milioni”Negli ultimi tre giorni, il maltempo ha colpito duramente Sicilia e Sardegna, causando alluvioni e danni significativi.

