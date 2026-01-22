Shock a Minneapolis l' Ice arresta un bimbo di 5 anni Fermato con il padre | la foto è virale

A Minneapolis, un episodio inquietante ha coinvolto un bambino di cinque anni e suo padre, fermati dalle autorità ICE. La notizia, diffusa tramite una foto diventata virale, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. A due settimane dall’uccisione di Renee Good da parte di un agente dell’immigrazione, la presenza dell’ICE continua a generare tensione e timore nella comunità locale.

Paura e delirio a Minneapolis. Due settimane dopo l’uccisione di Renee Good da parte di un agente dell’immigrazione, gli abitanti della città del Minnesota sono sempre più terrorizzati dalla presenza dell’Ice. C'è chi teme di uscire di casa o di mettersi in auto e perfino chi non vuole più mandare i figli a scuola. Qualche giorno fa un gruppo di genitori ha deciso di pattugliare la zona fuori da un istituto elementare, a pochi passi dal luogo in cui è stata uccisa Good, per assicurarsi che gli alunni tornassero sani e salvi a casa. Ad aumentare l’angoscia di tante famiglie, il fermo negli ultimi due giorni di quattro ragazzi, tra cui un bimbo di cinque anni arrestato nel vialetto di casa mentre tornava da scuola e spedito in un centro di detenzione in Texas. 🔗 Leggi su Feedpress.me

