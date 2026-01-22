L’ICE arresta un bambino di 5 anni e lo usa come esca per catturare il padre immigrato | Minneapolis sotto shock

Un episodio che ha suscitato grande preoccupazione si è verificato a Minneapolis, dove il bambino di 5 anni Liam Conejo Ramos è stato arrestato dall’ICE come parte di un’operazione contro il padre immigrato. L’evento ha suscitato reazioni di sdegno e riflessione sulla tutela dei minori e sulla linea tra sicurezza e diritti umani. Un’immagine che ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla normativa sull’immigrazione negli Stati Uniti.

Una fotografia straziante sta scuotendo le coscienze ben oltre i confini del Minnesota. L'immagine immortala il piccolo Liam Conejo Ramos, soli 5 anni, mentre viene prelevato da agenti federali dell'ICE nel vialetto della sua casa a Columbia Heights. Quello che doveva essere un tranquillo rientro dalla scuola materna si è trasformato in un'operazione brutale che ha portato all'arresto del bambino e di suo padre, Adrian Alexander Conejo Arias. La dinamica dei fatti, avvenuti martedì scorso, ha dell'incredibile. Quando gli agenti si sono palesati, il padre ha tentato una fuga disperata a piedi. In quel momento, le autorità hanno deciso di trattenere il piccolo Liam, ufficialmente "per la sua sicurezza".

