Settima Arte Festival | continua il progetto di formazione scuola lavoro e Oriocenter premia i migliori cortometraggi dell’ottava edizione

Il Settima Arte Festival – Winter Edition, giunto alla sua ottava edizione, si è tenuto il 17 gennaio presso UCI Cinemas Orio. L’evento ha continuato il progetto di formazione scuola lavoro, premiando i migliori cortometraggi realizzati durante questa edizione. Un’occasione per valorizzare i giovani talenti e promuovere la cultura cinematografica tra gli studenti, consolidando l’impegno del festival nel settore audiovisivo.

Con l’inizio del 2026 si è rinnovato anche l’appuntamento con il Settima Arte Festival – Winter Edition, giunto alla sua ottava edizione, che si è svolto nella mattinata di sabato 17 gennaio presso la sala 14 di UCI Cinemas Orio. Un evento che ha confermato, ancora una volta, il proprio valore educativo e formativo, coinvolgendo circa duecento partecipanti tra studenti, docenti ed educatori. La mattinata, condotta da Elena Pagani, ha rappresentato il momento culminante del progetto, mostrando i risultati del lavoro svolto dagli studenti durante le settimane di FSL – Formazione Scuola Lavoro, periodo nel quale i ragazzi hanno ideato e realizzato i cortometraggi poi proiettati sul grande schermo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Settima Arte Festival, Oriocenter premia i migliori cortometraggi dell’8ª edizioneIl Settima Arte Festival – Winter Edition, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto il 17 gennaio presso Uci Cinemas Orio.

