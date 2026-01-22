Sesso le misure contano davvero? Ecco l' effetto delle dimensioni su uomini e donne

Le dimensioni nel sesso sono spesso al centro di discussioni e opinioni contrastanti. Ma quanto influiscono realmente sulle prestazioni e sull’esperienza di uomini e donne? In questo articolo analizziamo il ruolo delle misure, distinguendo tra percezioni e realtà, e approfondiamo gli aspetti psicologici e fisiologici coinvolti. Un’analisi sobria e basata su dati per comprendere meglio questa tematica spesso fraintesa.

Milano, 22 gen. (Adnkronos Salute) - Nel sesso le misure non contano, si dice spesso, un po' per consolazione un po' per incoraggiamento. Ma è proprio vero? Non lo è secondo uno studio della biologa comportamentale ed evoluzionista Upama Aich della University of Western Australia, pubblicato sulla rivista open access 'Plos Biology'. "Le dimensioni del pene umano influenzano l'attrazione femminile e la valutazione maschile dei rivali", è la conclusione di Aich e colleghi. In parole povere - sentenzia la biologia, che è meno romantica dell'amore - un pene grande attira le donne e intimidisce gli altri uomini.

