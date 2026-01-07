I Love Mini quando l’arte dimostra che le dimensioni non contano

Da sololaroma.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Love Mini dimostra che l’arte può essere significativa anche in dimensioni ridotte. In un’epoca in cui spesso si valorizza la grandiosità, questa mostra valorizza il dettaglio e la precisione, sottolineando come la misura non limiti l’espressione artistica. Un’occasione per riscoprire il valore delle piccole opere e la forza del gesto concentrato, in un equilibrio tra semplicità e raffinatezza.

In un’epoca in cui l’arte sembra spesso inseguire la spettacolarizzazione e la grande scala, c’è chi sceglie di andare in direzione opposta e di rimettere al centro il dettaglio, la misura, la concentrazione del gesto artistico. È da questa visione che nasce I Love Mini, la mostra collettiva ospitata negli spazi di SottoSopra Art Studio, che porta all’attenzione del pubblico il valore delle opere di piccolo formato. L’esposizione, visitabile dall’ 11 al 31 gennaio 2026, propone una selezione di lavori accomunati da dimensioni contenute, ma capaci di esprimere una forte intensità visiva e concettuale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

i love mini quando l8217arte dimostra che le dimensioni non contano

© Sololaroma.it - I Love Mini, quando l’arte dimostra che le dimensioni non contano

Leggi anche: Smog Lombardia, il bilancio 2025: le dimensioni non contano più. Da cosa dipendono i livelli di polveri sottili

Leggi anche: Epifania a Castiglion Fibocchi: quando la Befana porta storie, origami e gesti che contano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.