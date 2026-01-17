Seconda categoria | oggi sette anticipi Cantiano e Cagliese una passione antica
Oggi nel girone A di Seconda Categoria si disputano sette anticipi alle 14:30, segnando l'inizio della prima giornata del ritorno. Tra le sfide in programma, spiccano gli incontri tra Cantiano e Cagliese, due squadre con una lunga tradizione nel campionato. Questi incontri rappresentano un momento importante per valutare la forma delle squadre e rilanciare la passione per il calcio locale.
Nel girone A di Seconda Categoria si giocano oggi sette anticipi (ore 14,30). Questo il programma della prima giornata del girone di ritorno. Cagliese-Cantiano. Derby dal sapore antico. Due realtà divise da nove chilometri: da una parte e dall’altra (soprattutto nella sponda Cagliese) ci sono diversi ex. Si prevede il cosiddetto pienone delle grandi occasioni. Ultimo esempio di quanto questo campionato riscuota interesse a livello locale: sabato scorso a vedere il match tra Cagliese-Ca Gallo c’erano quasi trecento persone. Una gara crocevia per entrambe, al fine di capire le reali intenzioni delle due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
