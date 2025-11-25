Giardini Naxos chiusura notturna di un tratto della Sella Mandrazzi
Giovedì 27 novembre, nella fascia oraria compresa fra la mezzanotte e le quattro del mattino, verrà chiusa al transito la rampa di ingresso che innesta la strada statale 185 con l’autostrada A18, situata fra i km 68,260 e 68,290 della statale 185, nel territorio di Giardini Naxos, in provincia di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
