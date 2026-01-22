Scotti Clerici Fazio Gruber e Caressa nello spot Auditel 2026

Auditel, l’azienda che da oltre quarant’anni monitora gli ascolti della televisione italiana, ha lanciato la campagna pubblicitaria per il 2026. Per questa iniziativa, ha scelto di rappresentare alcuni tra i più noti volti della TV italiana, tra cui Scotti, Clerici, Fazio, Gruber e Caressa, simboli di diverse reti e programmi. Questa scelta sottolinea l’importanza di un servizio che continua a riflettere la varietà e l’evoluzione del panorama televisivo nazionale.

Auditel, che da oltre quattro decenni misura gli ascolti della TV italiana, ha scelto e ‘riunito’ alcuni dei principali volti dei maggiori network per la campagna pubblicitaria 2026. Gerry Scotti, Antonella Clerici, Fabio Fazio, Lilli Gruber e Fabio Caressa hanno infatti prestato il volto e la voce a un’operazione di comunicazione che vuole riaffermare il ruolo centrale di Auditel a garanzia della trasparenza del mercato televisivo. La scelta dei testimonial non è stata casuale poiché rappresenta le realtà televisive in Italia: Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Mediaset, Antonella Clerici con È Sempre Mezzogiorno sulla Rai, Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa su Warner Bros. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Scotti, Clerici, Fazio, Gruber e Caressa nello spot Auditel 2026 Leggi anche: Dua Lipa parla in italiano nello spot dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 Leggi anche: Insulti pesanti a Meloni nello studio di Lilli Gruber: é bufera (VIDEO) La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Gerry Scotti, Antonella Clerici, Fabio Fazio, Lilli Gruber e Fabio Caressa testimonial della nuova campagna televisiva AuditelAuditel raccoglie un cast di testimonial trasversale ai maggiori network per il suo nuovo spot, mettendo insieme Gerry Scotti, Antonella Clerici, Fabio Fazio, Lilli Gruber e Fabio Caressa. La scelta d ... engage.it Scotti, Clerici, Fazio, Gruber e Caressa protagonisti della nuova campagna AuditelAuditel lancia una campagna televisiva senza precedenti, riunendo per la prima volta cinque volti simbolo dei principali network italiani: Gerry Scotti, Auditel lancia una campagna televisiva senza pr ... primaonline.it Chi vuol essere milionario (Sesta puntata) con Gerry Scotti alle 21.45 su Canale 5 Le Iene (Quindicesima puntata) con Veronica Gentili e Max Angioni alle 21.10 su Italia 1 (Ospiti: Ilenia Pastorelli, Fabio Volo e Mariana Rodriguez) Prima di noi (1TV - Sec - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.