Un nuovo cannone semovente | cosa può fare il PLZ-051B della Cina

Ilgiornale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sui social cinesi sta circolando un'immagine, presumibilmente scattata in Cina, che mostrerebbe obice semovente da 155 mm di nuova generazione. Potrebbe trattarsi del PLZ-051B ricoperto da una rete mimetica e trasportato su un rimorchio a pianale. Se così fosse la foto avrebbe immortalato uno dei sistemi di artiglieria più avanzati a disposizione dell' Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese. Ecco che cosa sappiamo di quest'arma presente nell'arsenale della Cina. Il cannone della Cina. La notizia è stata riportata dal sito Defence Blog. Il post originale, ossia quello che contiene la foto, è invece apparso su Weibo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

un nuovo cannone semovente cosa pu242 fare il plz 051b della cina

© Ilgiornale.it - Un nuovo cannone semovente: cosa può fare il PLZ-051B della Cina

Argomenti simili trattati di recente

nuovo cannone semovente cosaUn nuovo cannone semovente: cosa può fare il PLZ-051B della Cina - Sui social cinesi sta circolando un'immagine, presumibilmente scattata in Cina, che mostrerebbe obice semovente da 155 mm di nuova generazione. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Cannone Semovente Cosa