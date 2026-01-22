Scontro camion-furgone | i veicoli prendono fuoco sull’A22 un uomo è morto

Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, sull'A22 nel comune di Brentino Belluno, si è verificato un incidente tra un camion e un furgone, entrambi coinvolti in un incendio. L’impatto ha causato la morte di un uomo. L’evento evidenzia i rischi legati ai trasporti su autostrade e le conseguenze di incidenti stradali gravi.

Drammatico incidente nella notte tra il 21 e il 22 gennaio sull’Autostrada del Brennero, nel territorio comunale di Brentino Belluno in direzione sud, dove un furgone e un camion che trasportava paglia si sono scontrati e hanno preso fuoco. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Tragedia in A22: scontro tra un camion e un furgone. I due mezzi prendono fuoco: morto un uomo (FOTO all'INTERNO)BRENTINO BELLUNO. Tragedia, nella notte, sulla corsia Sud dell'Autostrada del Brennero. Attorno alle 3.40, subito dopo il confine, all'interno del territorio comunale di Brentino Belluno, un chilometr ... ildolomiti.it

