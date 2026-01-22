Scontro camion-furgone i veicoli prendono fuoco sull’A22 | due morti

Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, sull’A22 in provincia di Verona, si è verificato un grave incidente tra un camion e un furgone, entrambi coinvolti in un incendio. L’incidente, avvenuto in direzione sud nei pressi di Brentino Belluno, ha causato la morte di due persone. Le autorità stanno ancora accertando le cause e le circostanze dell’accaduto.

Drammatico incidente nella notte tra il 21 e il 22 gennaio sull’Autostrada del Brennero, nel territorio comunale di Brentino Belluno in direzione sud, dove un furgone e un camion che trasportava paglia si sono scontrati e hanno preso fuoco. Secondo le prime informazioni, si è trattato di un tamponamento in una piazzola di sosta. Purtroppo, l'autista e il passeggero a bordo del furgone hanno perso la vita; illeso, invece, il conducente del tir. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata all’incirca alle 3:45 e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Trento, Ala, Avio, Rovereto e Bardolino, oltre agli agenti del distaccamento veronese di Bardolino e ai soccorsi sanitari.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, sull'A22 nel comune di Brentino Belluno, si è verificato un incidente tra un camion e un furgone, entrambi coinvolti in un incendio.

Tragedia in A22: scontro tra un camion e un furgone. I due mezzi prendono fuoco: morto un uomo (FOTO all'INTERNO)BRENTINO BELLUNO. Tragedia, nella notte, sulla corsia Sud dell'Autostrada del Brennero. Attorno alle 3.40, subito dopo il confine, all'interno del territorio comunale di Brentino Belluno, un chilometr ... ildolomiti.it

Furgone tampona camion in A22, un mortoNelle prime ore della mattina del 22 gennaio - attorno alle 4 - si è verificato un incidente sull'autostrada A22, in direzione sud, tra Avio e Affi. Secondo le prime ricostruzioni a poca distanza dall ... rainews.it

