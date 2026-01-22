Schianto in moto Una vita spezzata anche per la famiglia

Un incidente in moto può cambiare per sempre le vite di chi ne è coinvolto. Dopo uno schianto grave sulla Strada del Conero, un giovane motociclista di 35 anni è rimasto in coma per mesi. Nove anni dopo, la famiglia riceve un risarcimento di oltre 1,3 milioni di euro, riconoscendo il dolore e le conseguenze di quell’incidente. Un episodio che evidenzia l'importanza della sicurezza e della responsabilità sulle strade.

La svolta, lo schianto, il coma. Nove anni dopo la sentenza: oltre 1,3 milioni alla famiglia del motociclista 35enne, da poco diventato papà, coinvolto nel terribile incidente sulla Strada del Conero. Quel 29 luglio 2017 il tempo si è fermato sull'asfalto della Strada del Conero. Una Yamaha che avanza lungo la Provinciale 1, direzione Ancona-Sirolo. Un furgone che arriva dalla corsia opposta. Poi una svolta improvvisa. La traiettoria della moto si chiude di colpo. Lo schianto è violentissimo. Il motociclista viene sbalzato a terra, resta immobile. Quando arrivano i soccorsi è già in condizioni disperate: viene intubato sul posto e trasportato in eliambulanza a Torrette, in stato di coma.

