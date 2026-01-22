Schettini | I genitori hanno dimenticato che il professore è un professionista da rispettare non un avversario da combattere

Vincenzo Schettini sottolinea l’importanza del rispetto verso i professionisti dell’istruzione, evidenziando come spesso i genitori tendano a dimenticare il ruolo del docente. Durante il podcast

Vincenzo Schettini non usa mezzi termini quando si trova davanti Gianluca Gazzoli nel podcast “Passa dal BSMT”. Il docente e creatore di “La Fisica che ci piace” affronta uno dei temi più delicati del sistema scolastico: il deterioramento del rapporto tra genitori e insegnanti. La sua analisi parte da una constatazione chiara. “La figura del professore oggi è svilita rispetto a una volta da tanti fattori”, spiega Schettini, che continua a insegnare part-time in un istituto tecnico pugliese due giorni a settimana. I mezzi tecnologici hanno permesso ad alcuni genitori di entrare troppo nel merito di un percorso scolastico che dovrebbe essere rispettato.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

