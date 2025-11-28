Fabio De Luigi | Sto attraversando una crisi di mezza età | il mare calmo mi spaventa Forse sono diventato attore dopo che i miei genitori mi hanno dimenticato a Genova a 8 anni Vorrei organizzare il festival della comicità
Dopo essere intervenuto per la prima volta al Vanity Fair Stories l'attore si prepara a tornare al cinema e, forse, a teatro nel 2026 per mettersi alla prova e uscire dalla «crisi di tre quarti d'età». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
Fabio De Luigi porta due serate di “Prove aperte senza impegno” a San Francesco al Prato L’11 e 12 dicembre all’auditorium di Perugia - facebook.com Vai su Facebook
Roberta Cappelletti in tv con Fabio De Luigi - La star del liscio Roberta Cappelletti in questi giorni è tra i volti protagonisti di un nuovo programma in onda sulla piattaforma streaming di Amazon inel programma ‘Amazing - Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Teatro, con Fabio De Luigi due serate "a vostro rischio e pericolo" - Arrivano all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia due serate speciali di “Prove aperte senza impegno”, un appuntamento unico che porta sul palco tutta l’energia e l’imprevedibilità dell’esperi ... Riporta perugiatoday.it
Amazing: Fabio De Luigi, guardalo in streaming - Guarda in streaming Amazing: Fabio De Luigi, lo show che vede protagonista l'attore e comico: è gratis con l'abbonamento ad Amazon Prime. Si legge su punto-informatico.it