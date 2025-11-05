Salunta e sapori d' autunno | degustazione di olio nuovo bruciate e prodotti tipici

La frazione di Compiobbi, nel comune di Fiesole, si prepara a celebrare l'autunno nel modo più genuino e gustoso possibile. Il weekend dell'8 e 9 novembre 2025 sarà interamente dedicato alla tradizione gastronomica locale, con il ritorno della manifestazione giunta ormai alla sua ventiquattresima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

È tutto pronto a Isnello per la XI edizione di “Sapori d’Autunno” 2025: ecco il programma completo - È tutto pronto a Isnello per la XI edizione di “Sapori d’Autunno”, la manifestazione che animerà il borgo madonita sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 con percorsi enogastronomici, spettacoli, musica ... Secondo mondopalermo.it

Livigno, sapori d'autunno - L'autunno colora i paesaggi di Livigno, nel cuore dell'Alta Valtellina, creando atmosfere calde e irresistibili mentre i sapori dei cibi tradizionali profumano vicoli, taverne e valli delle Alpi ... Riporta ansa.it

"Sapori d’autunno": sabato aziende e negozi pronti a fare squadra - Torna per la seconda edizione in Largo Ciro Menotti "Sapori ... Segnala msn.com