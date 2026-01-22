Salvini | Stadio il Comune di Milano ha perso 5 anni in chiacchiere Sul Milan di Allegri …

Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, ha commentato la situazione dello stadio di Milano, sottolineando come il Comune abbia perso cinque anni in discussioni. Nel corso di un’intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', il politico e tifoso del Milan ha parlato anche della squadra di Allegri, evidenziando le sfide e le prospettive future dei rossoneri.

Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Italiano, notoriamente tifoso del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni più interessanti. Sugli Europei 2032 che l'Italia ospiterà con la Turchia: «Nel Decreto Infrastrutture che porterò in Consiglio dei Ministri probabilmente la settimana prossima c’è anche l’ufficializzazione del commissario per gli stadi di Euro 2032: dobbiamo arrivare con cinque impianti a ottobre, io ci tengo. In pratica finisco con i Giochi e comincio con l’Europeo». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

