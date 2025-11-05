San Siro firmato il rogito | la proprietà dello stadio passa dal Comune di Milano a Inter e Milan per 197 milioni di euro

L'annuncio delle due società: ora il progetto affidato agli studi Foster + Partners e Manica per un nuovo stadio che «risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuova icona architettonica per la città di Milano». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - San Siro, firmato il rogito: la proprietà dello stadio passa dal Comune di Milano a Inter e Milan (per 197 milioni di euro)

