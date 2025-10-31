Auto fuori controllo invade la corsia opposta e si schianta contro un' auto in sosta | tragedia sfiorata a Torrette

Anconatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA- Perde il controllo dell’auto, abbatte due paletti e va a sbattere contro una macchina parcheggiata nella corsia opposta, finendo poi incastrata tra quest'ultima e il muro di un’abitazione. Paura quest’oggi in via Flaminia, a Torrette, per un rocambolesco incidente avvenuto intorno alle 13. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

