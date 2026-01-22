Rosario Fiorello dedica un pensiero a Stefano De Martino in lutto per la morte del padre | So cosa sta passando

Rosario Fiorello ha espresso il suo sostegno a Stefano De Martino, che sta attraversando un momento difficile a causa della perdita del padre. Durante il suo programma radiofonico La pennicanza, ha condiviso un pensiero di vicinanza e comprensione, mostrando solidarietà nei confronti del collega. Un gesto di rispetto e affetto in un momento di dolore.

Anche Rosario Fiorello, durante il suo show radiofonico La pennicanza, ha rivolto un pensiero a Stefano De Martino, in lutto per la morte del padre. "Mi ha colpito, capisco cosa sta passando", le parole per il collega. Un grande abbraccio alle mie Letojanni e Giardini. La commozione di Fiorello a La PennicanzaRosario Fiorello ha scelto di aprire la puntata de La Pennicanza con un momento di profonda partecipazione emotiva, rivolgendo il ...

