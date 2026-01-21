Lutto Stefano De Martino non solo al funerale | cosa ha fatto Emma Marrone dopo la morte del papà

Dopo la morte del padre di Stefano De Martino, Emma Marrone ha mostrato il suo sostegno partecipando ai momenti di lutto. In un contesto di dolore e ricordo, l’attenzione si concentra sulle azioni di chi, anche oltre i funerali, si impegna a offrire conforto e vicinanza. Ecco cosa ha fatto Emma in questo difficile momento, evidenziando il rispetto e la delicatezza richiesti da una perdita tanto personale.

Il pomeriggio si è aperto sotto un freddo secco, insistente, di quelli che obbligano a stringersi nel cappotto e a camminare in silenzio. È in questa atmosfera che Torre del Greco ha accompagnato l’ultimo saluto a Enrico De Martino. Sulla collina di San Alfonso, intorno alla chiesa di San Michele, tutto è apparso misurato, protetto, quasi sospeso. L’area era sorvegliata, l’accesso consentito solo ai veicoli autorizzati con targa comunicata in anticipo, una scelta netta per preservare la famiglia da ogni forma di esposizione superflua in un momento che chiedeva solo raccoglimento. All’esterno non c’era nulla che richiamasse l’attenzione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

