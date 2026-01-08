Alla Lazzerini di Prato al via dal 10 gennaio un nuovo ciclo di incontri

Alla Biblioteca Lazzerini di Prato riprende, dal 10 gennaio, il ciclo di incontri “Incontri con autrici e autori”. L’evento, gratuito e articolato in quattro appuntamenti fino al 28 febbraio, è promosso in collaborazione con la libreria Gori. Un’occasione per approfondire temi letterari e conoscere autori locali e nazionali, in un contesto di confronto e cultura accessibile a tutti.

Prato, 8 gennaio 2026 – Alla biblioteca Lazzerini di Prato, dal 10 gennaio e con ingresso gratuito, arriva il nuovo ciclo di 'Incontri con autrici e autori': l'evento consiste in 4 appuntamenti, fino al 28 febbraio ed è realizzato in collaborazione con la libreria Gori. La nuova rassegna si apre sabato 10 gennaio alle ore 17 alla presenza di Roberto Seghi Rospigliosi che presenta il suo nuovo libro Respira. La pedagogia relazionale (Metilene). Come si legge in una nota parlando direttamente a chi legge in modo confidenziale, facile e diretto, l’autore propone una riflessione che si focalizza sul valore delle relazioni in ogni ambito dell’apprendimento umano con l’obiettivo e il desiderio di far conoscere la disciplina pedagogica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Lazzerini di Prato al via dal 10 gennaio un nuovo ciclo di incontri Leggi anche: "Foto-grafando": dal dagherrotipo al reportage, un ciclo di incontri sulla fotografia Leggi anche: Nuovo Piano Faunistico Venatorio, al via il ciclo di incontri di presentazione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lazzerini, nuovi incontri d’autore. Le Notti nere di Vichi e tante idee; Alla Biblioteca Lazzerini un nuovo ciclo di incontri con autori e autrici. Prato, in Lazzerini al via un nuovo ciclo di incontri con autrici e autori - Si comincia giovedì pomeriggio con l’autrice Marilena Umuohza Delli e il suo libro per portare l’educazione antirazzista a scuola Prato ... lanazione.it Peccati di lingua. L'italiano con gusto in biblioteca - Giovedì 10 marzo alle 21 nella Sala Conferenze della Biblioteca Lazzerini, al via il ciclo d’incontri dal titolo “Peccati di Lingua. lanazione.it Un autunno da sfogliare, alla Biblioteca Lazzerini di Prato VIVE LA FRANCE In collaborazione con l’associazione Fil rouge di Prato 19 DICEMBRE 2025 SALA CONFERENZE | VENERDÌ ore 17 MUSICA E POESIA NELLA FRANCIA DELLA PRIMA METÀ DEL facebook

