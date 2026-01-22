A poche ore dal calcio d’inizio di Roma-Stoccarda, in programma questa sera per l’Europa League, Gian Piero Gasperini ha scelto l’undici titolare. Tra le decisioni prese a Trigoria, la più rilevante riguarda la posizione di Paulo Dybala, che partirà dalla panchina. La formazione ufficiale riflette le strategie e le valutazioni del tecnico in vista di questa importante sfida europea.

Scelte fatte a Trigoria, a poche ore dal calcio d’inizio. Per Roma-Stoccarda, gara valida per l’Europa League, Gian Piero Gasperini ha definito l’undici che scenderà in campo questa sera. Secondo quanto filtra nelle ultime ore, tra i pali ci sarà Mile Svilar. Linea difensiva composta da Ghilardi, Ziolkowski e Rensch, con Celik e Tsimikas sulle corsie laterali. In mezzo al campo spazio a Pisilli e Koné, mentre sulla trequarti agiranno Pellegrini e Soulé a supporto di Ferguson. Fuori dall’undici iniziale Paulo Dybala, destinato alla panchina. Le indicazioni arrivano da Angelo Mangiante, che ha riportato l’assetto scelto dal tecnico giallorosso a ridosso del match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Stoccarda, le scelte di Gasperini: Dybala parte fuori

Leggi anche: Roma, gara da dentro o fuori: le scelte di Gasperini contro il Midtjylland

Leggi anche: Clamoroso Roma, Gasperini fa fuori Dybala

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

ALLERTA MASSIMA! PELLEGRINI FUORI + SCOPRI COSA ESIGE L'ATLETICO PER RASPADORI!

Argomenti discussi: Roma Stoccarda, le probabili formazioni della partita di Europa League; Roma, turnover di Coppa pensando al Milan: le scelte di Gasperini; Roma-Stoccarda: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Stoccarda, invasione tedesca all'Olimpico: 3.500 tifosi ospiti e piano sicurezza blindato.

Roma, turnover di Coppa pensando al Milan: le scelte di GasperiniFacciamo qualche passo indietro, al giorno del sorteggio dei gironi di Europa Leagua. Gasp era ad inizio percorso, faceva capire con molta chiarezza che la Roma non avrebbe dovuto perdere le ... ilmessaggero.it

Dove vedere Roma-Stoccarda in tv? Sky o Dazn, orarioPrimo appuntamento europeo del 2026 per la Roma di Gian Piero Gasperini, che torna a calcare il palcoscenico dell'Europa League in occasione della penultima giornata della fase campionato. L'avversari ... msn.com

Questa sera alle ore 21:00 scende in campo l'AS Roma, che affronta lo Stoccarda per la settima giornata di Europa League. Tutte le info sul match - facebook.com facebook

#Roma- #Stoccarda, allerta alta: il corteo dei tedeschi in centro e tutte le informazioni prima della partita x.com