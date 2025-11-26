Roma gara da dentro o fuori | le scelte di Gasperini contro il Midtjylland

La Roma si prepara a una delle serate più delicate della sua stagione europea. Nella quinta giornata della fase campionato di Europa League, all’Olimpico arriva un Midtjylland imbattuto, capace di vincere tutte le gare disputate e insediarsi, a sorpresa, in vetta alla classifica generale. Per i giallorossi, reduci dalle sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen, il margine d’errore è ormai ridotto allo zero: servono tre punti per restare agganciati alla corsa qualificazione. Gian Piero Gasperini lo ha detto chiaramente: l’avversario va “preso con le molle”. I danesi corrono, pressano e colpiscono in verticale con una facilità sorprendente. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Roma, gara da dentro o fuori: le scelte di Gasperini contro il Midtjylland

Argomenti simili trattati di recente

ROMA (Day3): 1^ Qualificazione Nazionale Assoluti 23 Novembre 2025 Si è conclusa la competizione europea disputata presso la Fiera di Roma. La gara di massimo livello con la partecipazione di 198 atleti SPM e 139 atlet - facebook.com Vai su Facebook

Ferrovia Roma Nord, pubblicata la gara per rinnovare la galleria nel quartiere Parioli ift.tt/nBXZTV3 Vai su X

Napoli-Qarabag, Gutierrez k.o: dentro Olivera, l'esterno potrebbe saltare anche la Roma - A poche ore dalla gara del Maradona, Gutierrez si è infortunato alla caviglia e dovrà saltare sia il Qarabag, sia molto probabilmente la Roma in campionato. Scrive msn.com

Sassuolo Femminile, gara da dentro o fuori con la Roma. Spugna: "Segnale molto importante" - Una sfida decisamente pesante quella che si trova ad affrontare domani pomeriggio alle ore 15:00 il Sassuolo di mister Alessandro Spugna, la classica sfida da dentro o fuori, perché le neroverdi si ... Come scrive tuttomercatoweb.com