Roma-Stoccarda | dove vederla tv e streaming orario probabili formazioni e classifica Europa League

Roma-Stoccarda è una delle sfide della settima giornata di Europa League. Di seguito le modalità di visione in TV e streaming, l’orario di inizio, le probabili formazioni e la classifica aggiornata del girone. La partita rappresenta un’occasione importante per la Roma di consolidare il suo percorso europeo dopo la recente vittoria in campionato.

La Roma vuole proseguire sulla scia positiva dopo il successo in campionato contro il Torino e si prepara al match casalingo contro lo Stoccarda, valido per la settima giornata di Europa League. Entrambe le squadre sono a quota 12 punti, con i tedeschi avanti per differenza reti. I giallorossi hanno trovato subito un Malen decisivo che in coppia con Dybala sembra aver già trovato la giusta sintonia. Un match che arriva tre giorni prima del big match di campionato contro il Milan. Gasp dovrà dosare le forze ma allo stesso tempo cercare di portare a casa il massimo possibile, ma dovrà fare a meno dei due nuovi innesti Malen e Robinio Vaz che non possono essere inseriti in lista Uefa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

