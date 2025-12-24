Milano, 24 dicembre 2025 – Nuovo maxi sequestro di prodotti non sicuri. Oltre 15mila decorazioni e addobbi natalizi sono stati scoperti e ritirati a Milano dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato un commerciante in zona Corvetto. Gli articoli erano non conformi e potenzialmente pericolosi per la salute. Frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci sono le accuse nei confronti del commerciante. Natale sicuro con la Finanza. Addobbi e giochi pericolosi. Sequestrati 190mila pezzi Il blitz in Brianza. Solo due giorni fa, in Brianza, le Fiamme Gialle hanno sequestrato giocattoli e altri prodotti, tra i più gettonati a essere utilizzati o regalati in occasione delle prossime festività: avrebbero fruttato ai negozianti guadagni per oltre 200mila euro, ma con il concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini, soprattutto i più piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Decorazioni e addobbi natalizi non sicuri in un negozio di Milano, sequestrati oltre 15mila pezzi

Leggi anche: Bergamo, decorazioni e addobbi natalizi non sicuri. Blitz della finanza: oltre 110mila i prodotti sequestrati

Leggi anche: Decorazioni e addobbi natalizi non conformi. Blitz della finanza: oltre 100mila i prodotti sequestrati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bergamo, decorazioni e addobbi natalizi non sicuri. Blitz della finanza: oltre 110mila i prodotti sequestrati; Decorazioni natalizie e prodotti per la casa e il corpo non sicuri: sequestrata merce per 95mila euro in due negozi; Natale sicuro: oltre 110 mila addobbi e decorazioni non conformi sequestrati dalla Guardia di Finanza -; Prato, la guardia di finanza sequestra 90 mila addobbi natalizi non sicuri.

Consigli per Addobbi Natalizi Sicuri per Bambini e Animali Domestici - Segui i nostri suggerimenti per un Natale senza incidenti, con decorazioni sicure e festive per tutta la famiglia. notizie.it

Bergamo, decorazioni e addobbi natalizi non sicuri. Blitz della finanza: oltre 110mila i prodotti sequestrati - Le fiamme gialle della Compagnia di Treviglio hanno inoltre segnalato alla Camera di Commercio tre persone, rappresentanti legali di altrettante società, per violazioni al cosiddetto Codice del consum ... msn.com