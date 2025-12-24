Decorazioni e addobbi natalizi non sicuri in un negozio di Milano sequestrati oltre 15mila pezzi
Milano, 24 dicembre 2025 – Nuovo maxi sequestro di prodotti non sicuri. Oltre 15mila decorazioni e addobbi natalizi sono stati scoperti e ritirati a Milano dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato un commerciante in zona Corvetto. Gli articoli erano non conformi e potenzialmente pericolosi per la salute. Frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci sono le accuse nei confronti del commerciante. Natale sicuro con la Finanza. Addobbi e giochi pericolosi. Sequestrati 190mila pezzi Il blitz in Brianza. Solo due giorni fa, in Brianza, le Fiamme Gialle hanno sequestrato giocattoli e altri prodotti, tra i più gettonati a essere utilizzati o regalati in occasione delle prossime festività: avrebbero fruttato ai negozianti guadagni per oltre 200mila euro, ma con il concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini, soprattutto i più piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
