De Rossi pronto al ritorno Juric a rischio esonero | destini incrociati per gli ex Roma

Entrambi protagonisti dello sciagurato inizio di stagione scorsa della Roma, ma con ruoli e sentimenti di ritorno completamente diversi: De Rossi e Juric coloro che hanno avuto in mano la panchina giallorossa prima che arrivasse un monumentale Claudio Ranieri ha mettere a posto le cose e addirittura a far sognare la Champions League ai tifosi. Per l'ex capitano però non sapremo mai come sarebbe potuta andare, viste le sole 4 partite dategli prima dell'esonero targato Friedkin-Souloukou, sul secondo invece abbiamo serenamente potuto constatare il disastro che si stava materializzando davanti ai nostri occhi.

