Diretti sul Monte Faiè quattro escursionisti lombardi spariti nel nulla | ore di angoscia e ricerche

Quattro escursionisti lombardi sono scomparsi mentre si dirigevano verso il Monte Faiè, nel territorio di Turbigo, Milano. Da ieri mattina sono attive ricerche per rintracciarli, poiché non hanno fatto ritorno e non hanno più contattato le famiglie. La vicenda ha suscitato preoccupazione e un’intensa attività di ricerca nel tentativo di ritrovarli in sicurezza.

Turbigo (Milano) - Da ieri mattina (martedì 22 gennaio) si cercano quattro escursionisti che, tutti diretti alla zona del Monte Faiè, non sono rientrati in serata e non hanno dato notizie alle rispettive famiglie: tra questi anche un turbighese di sessant’anni. Incidenti in montagna, quasi 100 morti nel 2025 in Lombardia: “Impreparazione e sovraesposizione social” Il primo gruppo di tre escursionisti . Un primo gruppo di tre persone (un residente a Saronno e due cittadini di Cislago, di età compresa tra i 62 e i 66 anni) si è mosso insieme nella prima mattinata per un’escursione sul monte Faiè, una meta classica per il trekking di un giorno nella zona del lago Maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Diretti sul Monte Faiè, quattro escursionisti lombardi spariti nel nulla: ore di angoscia e ricerche Leggi anche: Ammessaou, 14 anni, scomparsa nel nulla: cresce l’angoscia a Spilimbergo, avviate le ricerche Leggi anche: Due escursionisti scivolano sul ghiaccio e tre in ipotermia: salvati sul Monte Cusna Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Dispersi in Val Grande: escursionisti individuati dalla Volpe di Venegono; Mancati rientri in montagna: scattano due ricerche tra Monte Faiè e Val Grande. Diretti sul Monte Faiè, quattro escursionisti lombardi spariti nel nulla: ore di angoscia e ricercheTurbigo (Milano) - Da ieri mattina (martedì 22 gennaio) si cercano quattro escursionisti che, tutti diretti alla zona del Monte Faiè, non sono rientrati in serata e non hanno dato notizie alle ... ilgiorno.it Quattro escursionisti della provincia di Varese dispersi in montagna: scattano due ricerche tra Monte Faiè e Val GrandeAllarme nella serata di mercoledì 21 gennaio: dispersi tre escursionisti diretti al Faiè e un altro partito da Ompio. In azione soccorsi e drone con termocamera ... varesenoi.it Si vede il complesso in pietra circondato dai boschi del monte Scalari. L’abbazia di San Cassiano a Montescalari fu fondata nell’XI secolo come ospizio per i pellegrini diretti verso Firenze e il Valdarno. L’edificio che appare oggi conserva l’impianto monastico facebook

